Chi ha inventato la PlayStation? Le origini della prima console Sony

Da circa 27 anni il marchio PlayStation intrattiene i videogiocatori di tutto il mondo tra nuove console, nuovi esperimenti e migliaia di videogiochi di ogni genere. Dalla piccola console grigia uscita in Giappone nel dicembre 1994 ne è stata compiuta di strada, con che Sony non sembra assolutamente intenzionata a rallentare.

Ma vi ricordate chi è che ha inventato la PlayStation? La mente dietro la console originale è stato Ken Kutaragi, ex presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment che, per l'appunto, è poi divenuto noto in tutto il mondo come "il padre di PlayStation". L'interesse di Kutaragi verso l'industria videoludica nacque vedendo sua figlia giocare con il Famicom della Nintendo (il NES in occidente), spingendolo così a pensare il progetto che, anni dopo, si sarebbe concretizzato nella PlayStation originale. Inizialmente, per riuscire nel suo intento, Kutaragi si avvicinò a Nintendo per dare vita a un progetto ambizioso: creare un ambizioso add-on per il Super Nintendo con lettore per CD-Rom. Il nome in codice del progetto era "SNES-CD", ma veniva utilizzato anche "Play Station": ne esiste un solo prototipo ufficiale che viene comunemente denominato Nintendo PlayStation per distinguerlo dalla console vera e propria.

Il resto, come si dice, è storia: il contratto stipulato tra Sony e Nintendo nel 1988 per dare vita al progetto avrebbe lasciato alla prima un controllo totale su tutti i giochi usciti in formato SNES-CD. Un fatto che incontrò la totale opposizione dell'allora presidente della Grande N Hiroshi Yamauchi, che fece così saltare tutti i progetti di collaborazione tra i due colossi dell'industria. Dopo le iniziali difficoltà la Sony continuò comunque ad investire sul progetto di Kutaragi fino al trasformarlo in una console completa. La PlayStation divenne così realtà e segnò il debutto sul mercato di Sony, un esordio che nel giro di pochi anni avrebbe rivoluzionato per sempre il mondo videoludico.

