Chi ha inventato Tetris? Le origini del leggendario rompicapo

Tetris non ha certo bisogno di presentazioni: tra le innumerevoli evoluzioni e riedizioni prodotte nel corso dei decenni si tratta probabilmente del videogioco più famoso e giocato in tutto il mondo, non solo dagli appassionati ma anche dai giocatori casuali in cerca di cinque minuti di svago.

La versione prodotta da Nintendo per Game Boy nel 1989 resta ancora oggi l'edizione più venduta in assoluto piazzando da sola oltre 35 milioni di copie (oltre ad essere considerata tra i migliori giochi per Game Boy), eppure il leggendario puzzle game è nato ancora prima dell'incarnazione creata dalla Grande N, e per mano di un altro autore. Sapete chi ha inventato Tetris? Si tratta di Alexey Pajitnov, programmatore russo che diede vita alla primissima incarnazione del gioco nel 1984, mentre lavorava presso il Dorodnitsyn Computing Centre.

Nel 1996, assieme ad Henk Rogers, Pajitnov fonda The Tetris Company, azienda attraverso la quale il designer originario di Mosca gestisce la licenza del marchio Tetris permettendo a tante aziende di terze parti di dar vita alle proprie reinterpretazioni dell'iconico rompicapo. Ancora oggi l'opera gode di diverse nuove iterazioni, con una delle più recenti che risale al 2020: la nostra recensione di Tetris Effect Connected vi spiega perché la formula storica resta ancora oggi intramontabile, al netto di tutte le meccaniche inedite pensate per l'occasione.