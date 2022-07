Chi ha inventato la Xbox di Microsoft? No, non è stato Bill Gates

Tra le console che hanno fatto la storia del videogioco, Xbox sicuramente spicca tra le più celebri e amate, fin dalla nascita in diretta competizione con PlayStation e casa di alcune delle esclusive più note al mondo come Halo e Gears of War. Ma chi c'è dietro la creazione della prima Xbox?

Generalmente, la nascita della macchina targata Microsoft è attribuita a Seamus Blackley che, nel 1998, propose a Bill Gates il progetto di una DirectX Box, con l'esplicito intento di portare la potenza di un normale PC nel gaming casalingo. Il team originale, oltre che da Blackley, era composto da Kevin Bachus, Otto Berkes e Ted Hease, che insieme cominciarono i lavori sulla prima console dell'azienda americana.

Il design finale della macchina fu rivelato nel 2001 al Consumer Electronic Show di Las Vegas, con Bill Gates e Dwayne Johnson che svelarono al mondo la prima Xbox. Nel frattempo, Microsoft aveva acquistato Bungie, e messa al lavoro su quella che diventerà l'esclusiva più riconoscibile di Xbox: Halo. Il lancio della console, al prezzo di 299 dollari, avvenne il 15 novembre 2001 negli Stati Uniti, con oltre 1 milione di unità vendute nelle prime tre settimane ed un successo che, negli anni a venire, faticò a riproporsi oltreoceano: anche se, negli ultimi tempi, proprio Xbox Series X|S sembra decisamente ricercata anche in Giappone.

