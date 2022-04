Chi è l'inventore del Game Boy di Nintendo?

Il Game Boy non ha certo bisogno di alcuna presentazione: si tratta della più iconica console portatile mai prodotta in ambito videoludico, capace di lasciare un segno profondo del suo passaggio grazie a un gran numero di produzioni memorabili e con un ciclo vitale durato per circa 14 anni.

Nel corso del tempo numerose colorazioni e revisioni (si pensi al Game Boy Pocket, più luminoso e più piccolo nelle dimensioni) sono state prodotte da Nintendo, che ha poi realizzato i suoi successori Game Boy Color e Game Boy Advance per poi abbandonare lo storico marchio a favore del Nintendo DS. Sapete però chi ha creato l'originale Game Boy? Il merito va attribuito a Gunpei Yokoi, tra i più illustri game designer della storia Nintendo avendo creato anche i Game & Watch oltre a una serie leggendaria come Metroid.

Yokoi ha disegnato il Game Boy con il contributo di Satoru Okada, in passato general manager della divisione Nintendo Research & Engineering, che lo hanno concepito mescolando tra loro i concept ludici e tecnici del NES e dei Game & Watch. Il famoso "mattone grigio" farà il suo esordio in Giappone nell'aprile del 1989, per poi fare il suo esordio negli Stati Uniti circa tre mesi dopo; l'Europa dovrà invece aspettare fino al 1990 inoltrato prima di mettere le mano sopra la console portatile capace di scrivere importanti pagine di storia videoludica.

