A chi è ispirato Dante di Devil May Cry? La risposta vi stupirà

Dante, anche noto sotto lo pseudonimo di Tony Redgrave, è il protagonista principale nella serie di Devil May Cry. Le origini di questo ammazzademoni sono misteriose, ma non tutti sanno che il suo carattere provocatorio ha un’ispirazione ben precisa.

Nel popolare action-adventure hack and slash giapponese sviluppato e pubblicato dal team di Capcom, il personaggio di Dante è stato ideato dal game designer Hideki Kamiya, che mirava a creare un uomo elegante e stiloso, ma la sua personalità è fortemente ispirata al protagonista della serie manga “Cobra” di Buichi Terasawa, in cui un avventuriero esplora lo spazio con la sua partner androide Lady Armaroid.

I trascorsi del personaggio di Dante

È al protagonista di Cobra che si deve l’attitudine sbarazzina di Dante, nonché buona parte del suo carisma da bello e dannato. Tuttavia, il personaggio di Dante è stato modificato in risposta alle critiche ricevute durante la sua comparsa in Devil May Cry 2 nel 2003.

Alcuni utenti, infatti, lamentarono che la sua personalità fosse troppo cambiata e che l’avventuriero fosse divenuto troppo serio e taciturno, allontanandosi dai canoni tipici del suo personaggio originale. Ecco perché nel 2005, in Devil May Cry 3, Dante ritorna giovane e arrogante, invecchiando nei giochi seguenti senza perdere quest’attitudine da mascalzone. Ma è proprio per il suo carattere impenitente, oltre che per le sue qualità soprannaturali, che Dante è entrato negli annali dei personaggi di videogiochi più ricordati e amati di sempre. Lo stesso vale per il suo look dai capelli argentei, la cui mancanza fu molto sentita (e criticata) in DmC: Devil May Cry, il reboot della saga nel 2013.

Resta sempre aperto, invece, il dibattito su quale sia il Devil May Cry più bello. Sapete, infine, come si chiama la spada caratteristica di Dante?