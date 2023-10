Chi ha lanciato la prima bomba atomica in Fallout? Lo rivela il co-creatore

Da sempre gli appassionati di Fallout si pongono una domanda cruciale: qual è stata la nazione che per prima ha sganciato una bomba nucleare nell'universo narrativo della serie? Dopo anni di dibattiti arriva finalmente la risposta definitiva, cortesia di Tim Cain, co-creatore dell'originale Fallout.

Nel corso di una lunga intervista con il canale Youtube TKs-Mantis, il game designer ha rivelato tutta la verità sul retroscena più curioso e dibattuto dalla community: a sganciare per prima la bomba atomica è stata la Cina, l'ipotesi tra l'altro più gettonata da anni tra gli appassionati del brand oggi in mano a Bethesda e che trova ora una conferma ufficiale.

"Il motivo per cui siamo stati nuclearizzati è perché le armi biologiche erano illegali, e la Cina ha scoperto in qualche modo che gli Stati Uniti stavano conducendo esperimenti con il FEV, il Forced Evolutionary Virus. La Cina ci ha dunque detto di smetterla e noi abbiamo acconsentito. Ma invece abbiamo proseguito, tutto quello che abbiamo fatto è stato andare avanti", spiega Cain. Già diversi file presenti nei primi due Fallout suggerivano in maniera piuttosto evidente che fossero stati i cinesi a colpire gli USA con l'atomica, ma le parole del designer sembrano mettere definitivamente fine ad un dibattito proseguito per tanto tempo.

Nell'universo di Fallout che ha oggi oltre 25 anni, il FEV è un virus che altera il DNA umano ed è responsabile di tutte le mutazioni genetiche e creature mostruose incontrate nel corso dei vari giochi della serie. La creazione del virus è stata portata avanti contemporaneamente all'annessione del Canada agli USA, mossa decisa per salvaguardare le risorse americane dalle autorità cinesi. Data la situazione che si è venuta a creare, la Cina avrebbe così deciso di colpire gli Stati Uniti, dando così vita alla realtà in cui si svolgono le vicende di ciascun episodio del brand.

Nel frattempo i fan continuano a sognare il quinto episodio principale: abbiamo provato ad immaginare come sarà Fallout 5 tra ambientazioni e tematiche alla base della futura opera.