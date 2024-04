Chi è il lottatore più figo di Tekken 3? E perché proprio Eddy Gordo?

Se Tekken 3 è diventato uno dei Picchiaduro più amati e venduti di sempre, gran parte del merito va anche al suo cast di personaggi indimenticabili, carismatici e "tamarri" al punto giusto da non passare affatto inosservati. Ma se dovessimo citare qual è il più figo di tutti, forse tale primato spetterebbe proprio a lui: Eddy Gordo.

Il lottatore brasiliano esperto di Capoeira fece il suo esordio nella serie Namco (oggi Bandai Namco) proprio nel terzo episodio, presentandosi come una delle novità più intriganti di tutto il gioco: oltre ad un look estremamente accattivante, Eddy conquistava le attenzioni del pubblico con le sue movenze ipnotiche ed un parco mosse fresco ed originale, ben diverso rispetto a quanto offerto da Tekken fino a quel momento. Gli sviluppatori fecero un vero e proprio prodigio tecnico per animare un personaggio così complesso per gli standard tridimensionali dell'epoca, un'altra prova di quanto Tekken 3 fosse estremamente all'avanguardia ai tempi della sua uscita prima in sala giochi e successivamente sulla prima PlayStation.

Eddy era anche tra i combattenti più immediati da utilizzare considerato non solo il suo ampio parco mosse ma anche per la possibilità di eseguire combo ed attacchi efficaci senza troppa fatica: tutte queste caratteristiche hanno dunque reso il maestro di Capoeira uno dei personaggi più usati ed amati dai fan di Tekken, rendendolo dunque un punto di riferimento nei giochi successivi (grazie anche all'introduzione della "versione alternativa" femminile Christie Monteiro). A tal proposito, Eddy Gordo ha fatto il suo esordio in Tekken 8 come primo personaggio DLC, per la gioia dei suoi fan preoccupati dalla sua esclusione dal roster di lancio.

Ma lo storico Tekken 3 era comunque pieno di personaggi indimenticabili: Jin, Paul, Law, King, Nina, Hwoarang e tanti altri ancora, qual era il vostro preferito? Intanto, se ancora non lo avete giocato, la nostra recensione di Tekken 8 vi spiega perché anche l'ultimo episodio della serie è assolutamente imperdibile.

