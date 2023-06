Chi è il lottatore più forte di Street Fighter 6?

Il nuovo capitolo della serie di picchiaduro targata Capcom è appena uscito su PC, Playstation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, dopo un’attesa da parte degli appassionati durata diversi anni, e lo fa forte di un roster di combattenti piuttosto folto, grazie alla presenza di molti volti noti della serie e qualche new entry.

Come accade con qualsiasi titolo appartenente allo stesso genere videoludico, tuttavia, sono in molti i giocatori che già dai primi trailer di presentazione del gioco si chiedono chi sia il lottatore più forte e potente di Street Fighter 6, colui (o colei) in grado di sconfiggere tutti gli altri avversari in combattimento. Proviamo dunque a trovare una risposta a questa domanda.

Uno dei personaggi sicuramente più forti del gioco, nonché vecchia conoscenza della saga e uomo copertina fin dai primi capitoli, è Ryu, un lottatore piuttosto classico che utilizza una combinazione di colpi potenti, una fisicità importante (anche grazie alla presenza del nuovo sistema fisico dei corpi di Street Fighter 6) e mosse speciali per abbattere i propri avversari con facilità.

Anche Ken, altro volto noto della serie, sarà probabilmente uno dei personaggi più utilizzati nella modalità multigiocatore di Street Fighter 6, grazia alla sua stance particolarmente aggressiva, soprattutto per quanto riguarda le mosse e le abilità effettuate a corto raggio, e la sua capacità di correre molto velocemente attraverso l’arena di gioco, cosa che gli permette di spingere molto spesso l’avversario in un angolo per renderlo inerme.

Infine, un ultimo lottatore molto forte del roster di Street Fighter 6 è Guile, un personaggio in grado di infliggere danni devastanti grazie alle proprie combo e di direzionare in maniera unica i propri attacchi per evitare i parry degli avversari. Si tratta di un combattente che, pur essendo piuttosto difficile da masterare, può essere letale in ogni situazione di gioco e contro qualsiasi altro personaggio.

Per rispondere alla domanda iniziale, è sicuramente difficile scegliere un personaggio in assoluto più forte di tutti gli altri, poiché si tratta anche di gusto personale, ma è possibile affermare che i tre elencati sono probabilmente i migliori lottatori del gioco. A proposito, ecco invece tre personaggi davvero fighi di Street Fighter 6, sia come look estetico che come stile di gameplay. Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Street Fighter 6.