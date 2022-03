Chi è il miglior autore di videogiochi? Battaglia tra Miyazaki e Miyamoto su ResetERA

E' Hidetaka Miyazaki il miglior autore di videogiochi di tutti i tempi? La domanda può sembrare pretestuosa ma nel weekend il dibattito ha tenuto banco su ResetERA coinvolgendo oltre 3.000 membri del forum in un sondaggio che ha in realtà eletto Miyamoto come Best Game Creator di tutti i tempi.

Il papà di Super Mario e Donkey Kong si porta a casa il 54.9% delle preferenze con oltre 1.600 voti, seguono Hidetaka Miyazaki con 547 voti (18.3%) e "qualcuno non in questa lista" con 544 voti e il 18.2% delle preferenze. Hideo Kojima fuori dal podio con 175 voti e il 5.9% delle preferenze, seguono Shinji Mikami, Sid Meier e John Carmack con una manciata di voti.

Per quanto ovviamente non si tratta di un sondaggio istituzionale o di una ricerca approfondita, i voti ricevuti da Miyamoto sembrano confermare come l'autore sia ancora oggi una figura di riferimento, nonostante la produzione ridotta rispetto al passato. L'influenza di Shigeru Miyamoto è però ben visibile e percepibile in ogni gioco targato Nintendo.

In lista ovviamente mancano altri nomi di spicco che negli anni hanno contribuito alla realizzazione di giochi di primissimo piano (pensiamo ad esempio a Warren Spector) e come detto non dobbiamo prendere questo sondaggio come verità assoluta.