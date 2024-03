Chi è il miglior giocatore di Candy Crush del mondo? I dolcetti sono una cosa seria

Nonostante il suo nome non sia solito spuntare fuori nelle discussioni tra i gamer tradizionali, Candy Crush rappresenta il principale passatempo videoludico per centinaia di milioni di persone, molte delle quali lo prendono talmente sul serio da darsi battaglia per guidare le classifiche globali. Sapete chi è il giocatore più forte del mondo?

Chi è il giocatore di Candy Crush più forte del mondo?

Ad oggi, il giocatore di Candy Crush più forte del mondo si chiama Jay Simunovich, newyorkese classe 1972 che è emerso vincitore al Candy Crush All-Stars 2023. Jay è una persona come tante, che nella vita di tutti i giorni lavora per la nota compagnia di telecomunicazioni statunitense Verizon occupandosi della costruzione e dell'installazione delle reti in fibra ottica. "Faccio questo da 25 anni - trasporto centinaia di chili di cavi per sei piani senza ascensore. Ma è divertente. Lo amo. È il miglior lavoro del mondo", ha dichiarato all'indomani della vittoria.

A certificare le straordinarie abilità di Jay c'ha pensato il Candy Crush All-Stars 2023, competizione in-game che King indice annualmente per eleggere il giocatore di Candy Crush più forte del mondo. L'edizione 2023 s'è conclusa lo scorso maggio e ha visto la partecipazione di 20 milioni di persone collegate da tutto il mondo. Di queste, solo le prime dieci classificate hanno ottenuto l'accesso alla fase finale negli uffici londinesi di King, dove hanno potuto darsi battaglia per spartirsi un montepremi totale di 250 mila dollari. Ad emergere vincitore tra questo ristretto gruppetto è stato il nostro Jay Simunovich, che s'è portato a casa un premio di ben 100 mila dollari.

Jay gioca a Candy Crush fin da quando è stato lanciato, ma veniva da un lungo periodo di astinenza auto-imposta. Quando l'ha reinstallato per giocarci nel tragitto di 45 minuti che compie da casa a lavoro, ha scoperto del torneo e si è immediatamente iscritto. Il nostro eroe si descrive anche come un videogiocatore tradizionale, essendosi avvicinato al mondo del gaming con Pong quando aveva appena 5 o 6 anni. Nel corso della sua vita ha posseduto svariate console Atari, Nintendo, Sony e SEGA, e dopo aver vinto il titolo di miglior giocatore del mondo di Candy Crush si è messo a giocare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Jay potrebbe tuttavia cedere presto il titolo di campione, dal momento che il Candy Crush All-Stars 2024 è alle porte: comincia il 28 marzo 2024 e stavolta ha un montepremi totale di un milione di dollari! Appaiare dolcetti è una cosa serie, non c'è che dire!