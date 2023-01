Chi è il miglior videogiocatore italiano di Fortnite?

Nel corso degli ultimi anni la popolarità di Fortnite è schizzata alle stelle, grazie all'enorme fetta di pubblico conquistata dalle sue frenetiche partite in Battle Royale multiplayer. Il suo grande successo gli ha inoltre consentito di divenire un punto di riferimento della scena eSports mondiale, diventandone uno dei titoli principali.

Anche in Italia il fenomeno di Fortnite è esploso, portando di conseguenza all'ingresso di molti giocatori professionisti all'interno della scena competitiva del Bel Paese. Ma tra i tanti ragazzi che si cimentano in questa attività, senza considerare anche gli streamer e youtuber non professionisti più famosi, chi è veramente il migliore?

Nel momento in cui scriviamo, il più forte giocatore italiano professionista di Fortnite è probabilmente AyarBaffo, nickname di un personaggio misterioso che non si è mai fatto vedere in volto, ma che recentemente si è unito al famoso team italiano di pro player chiamato Exeed, con sede a Milano, il primo team italiano a presentare una squadra competitiva per Fortnite. AyarBaffo si contende da tempo il titolo ufficioso di miglior giocatore italiano di Fortnite con Rekins, un altro componente del team Exeed che possiede capacità straordinarie all'interno del Battle Royale targato Epic Games.

