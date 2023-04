Chi era la moglie di Joel in The Last of Us? Ecco cosa sappiamo

Nel prologo del primo The Last of Us, poco prima che l'epidemia di Cordyceps prenda il sopravvento, facciamo la conoscenza di un Joel ancora piuttosto giovane e di sua figlia Sarah, con i due che appaiono molto legati ed affiatati. Tuttavia non c'è alcun segnale sulla presenza di una figura materna.

Sappiamo chi era la moglie di Joel in The Last of Us, nonché madre di Sarah? Sono pochissime le informazioni in merito a questo specifico personaggio, che non viene praticamente mai citato nei giochi della serie targata Naughty Dog e di cui non conosciamo nemmeno il nome. Sappiamo che per un breve periodo della sua vita Joel è stato sposato, con il matrimonio avvenuto quando era ancora giovanissimo. Di conseguenza è diventato padre quando era poco più che un ragazzo, e le responsabilità da genitore gli hanno così impedito di andare al college per concentrare tutti i suoi sforzi sulla famiglia.

Per ragioni mai spiegate, poco dopo la nascita di loro figlia, la donna lascia Joel e di conseguenza il loro matrimonio termina, con l'ormai ex moglie che sembra sparire anche dalla vita di Sarah. L'uomo si ritrova dunque a crescere la bambina da solo, lavorando duramente per garantirle un'esistenza serena ed essendo comunque fortemente presente nella vita di Sarah, con la quale instaura un rapporto di totale fiducia ed affetto, fino a quando l'epidemia non prende il sopravvento separandoli per sempre.

Se volete scoprire altri dettagli in merito al franchise di Naughty Dog ed i suoi personaggi, eccovi tre curiosità su Ellie di The Last of Us. Ricordiamo anche quali sono le scene più forti di The Last of Us che hanno dato ancora più caratterizzazione ad una storia appassionante.