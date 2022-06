Chi è il Nano Furtivo in Dark Souls?

Da sempre avvolto nel mistero, il Nano Furtivo di Dark Souls ha saputo catalizzare l’interesse dei giocatori più curiosi, portando nel corso degli anni alla nascita di teorie formulate per smascherarne la vera identità. Ecco cosa sappiamo su questa figura a dir poco unica, mostrata solamente in apertura del gioco targato FromSoftware.

Al netto delle ipotesi e principali speculazioni, tra cui ricordiamo quella che lo accomunerebbe al boss Manus, il Nano Furtivo è uno dei Lord (insieme a Nito, Gwyn e alla Strega di Izalith) che diedero inizio all’Era del Fuoco, l’epoca successiva alla Prima Fiamma, all’estinzione dei Draghi Eterni e al ritrovamento dell’Anima Oscura.



Maggiori dettagli sul personaggio emersero già nel 2011, quando nel corso di un’intervista rilasciata al podcast Game no Shokutaku, l’autore di Dark Souls confermò una teoria avanzata da molti fan. In quell’occasione, infatti, Hidetaka Miyazaki rivelò al mondo che il Nano Furtivo può essere visto come l’antenato del Prescelto impersonato dai giocatori, un essere che frammentò la propria anima speciale dando vita ai suoi discendenti noti come Umani.

Nel caso voleste approfondire ulteriormente l’unicità del Nano Furtivo, ecco uno speciale dedicato al ciclo di luce e oscurità in Dark Souls. Inoltre, fra le pagine di Everyeye.it potete scoprire chi è Gwyn in Dark Souls, un’altra figura fondamentale nella lore su cui poggia la serie.