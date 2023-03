Chi non muore si rivede: Ubisoft aprirà presto i preordini di Avatar Frontiers of Pandora?

Che fine ha fatto Avatar Frontiers of Pandora? Il gioco di Ubisoft è sparito dai riflettori ma sembra che presto il publisher francese possa aprire i preordini fisici e digitali delle varie edizioni, svelando al tempo stesso la data di uscita del gioco di Avata.

Il leaker ScriptLeaksR6 ha condiviso una immagine promozionale apparentemente caricata in queste ore sui server di Ubisoft Store e riferita proprio alla prossima apertura dei preordini di Avatar Frontiers of Pandora, con tanto di bonus preorder: chiunque preordinerà una copia del gioco riceverà il DLC The Child of Two Worlds Pack che include una skin per arma e una skin estetica per il personaggio.

Tom Henderson ha ricondiviso l'immagine confermando che i preordini apriranno presto, anche se al momento non c'è ancora una data precisa. Avatar Frontiers of Pandora potrebbe essere mostrato all'E3 di giugno, sempre secondo Henderson il gioco è atteso per l'anno fiscale in corso e uscirà entro il 31 marzo 2024, presumibilmente in tempo per la stagione natalizia di quest'anno.

Avatar è in sviluppo da almeno cinque anni, il progetto sembra però aver subito dei ritardi e rinvii interni che lo hanno portato ad essere ancora privo di una data di uscita nel 2023, se tutto andrà per il verso giusto in ogni caso tra la primavera e l'estate ne sapremo sicuramente di più.