L'iconico protagonista di God of War, Kratos, è divenuto ben presto uno dei personaggi più amati dagli appassionati di videogiochi grazie alla sua coinvolgente storia personale e le epiche vicende che lo hanno visto protagonista nei vari capitoli della serie, dalla saga greca fino a quella norrena ancora in svolgimento.

Noto inizialmente come un condottiero brutale e spietato, Kratos non è affatto un uomo qualunque: la potenza sovrumana del Fantasma di Sparta, mostrata nei vari capitoli del franchise, deriva infatti dalla sua origine divina. Chi è il padre di Kratos in God of War? Tale ruolo spetta nientemeno che a Zeus, il re dell'Olimpo e di tutti gli dei greci, che ha concepito il protagonista assieme a una donna umana di nome Callisto. Ciò rende Kratos un semidio, sebbene l'uomo per gran parte della sua vita sia rimasto ignaro della sua reale origine, scoperta solo molto tardi con l'evolversi della serie.

Dopo aver servito per anni l'Olimpo compiendo anche i gesti più atroci, il guerriero, divenuto Dio della Guerra al posto dello sconfitto Ares, si ribella infine ai suoi simili che lo hanno sfruttato per i loro interessi, non liberandolo dalle terribili visioni delle azioni compiute nel corso degli anni. Ciò porterà al grande scontro tra padre e figlio che concluderà la prima saga di God of War con il terzo capitolo.

