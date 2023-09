Chi sono i parenti di Super Mario e Luigi? Una famiglia numerosa

Il film di Super Mario Bros è stata una perla per i fan e per le famiglie. Uscita nella prima metà del 2023, la pellicola dedicata alle disavventure dell'icona Nintendo ha costituito una forte introspezione sulla famiglia Mario, "capitanata" dagli importantissimi fratelli Mario Mario e Luigi Mario. Ma quali sono gli altri membri della stessa?

La famiglia tutta italiana di Super Mario e Luigi è alquanto numerosa, come intravisto nel corso della suddetta produzione approdata nelle sale cinematografiche. Il piccolo appartamento di Brooklyn nel quale vivono tutti assieme è abitato da zii, nonni, cugini e parenti ancor più stretti dei Mario Bros. Proprio per questo, qui a seguire, vogliamo ripercorrere con voi l’albero genealogico dei componenti della famiglia Mario, alla quale dobbiamo decenni e decenni di grandi avventure in compagnia dell’insostituibile Mario e dell’indimenticabile Luigi.

Mamma e papà Mario

Diamo il via a questa disamina proprio a partire da due componenti secondari nell’immaginario mariesco, ma che rimangono pur sempre fondamentali: mamma e papà Mario. Quest’ultima è una figura in opposizione con i figli Mario e Luigi, quasi al pari di un antagonista: pronto a denigrare i sogni di Mario, delle volte tacciato di trascinare negativamente con sé il fratello minore, papà Mario ricerca il meglio per la propria prole contrapponendosi ad una mamma Mario invece solidale.

I personaggi di mamma e papà Mario, doppiati rispettivamente da Jessica DiCicco e Charles Martinet, appaiono poche volte sul grande schermo ma, ciò nonostante, risultano essere importanti nel corso del film del 2023.

Zio Arthur e zio Tony

Arthur e Tony sono entrambi fratelli di papà Mario e, sulla falsa riga del genitore di Mario e Luigi, gli zii dei nostri eroi sono scettici dinnanzi all’attività commerciale dei nipoti idraulici, i quali hanno deciso di mettersi in proprio per sbarcare il lunario in quel di New York. Anche zio Arthur e Zio Tony si pongono in opposizione a Mario e Luigi, prendendosi gioco di loro e non perdendo l’occasione di far notare i loro insuccessi.

Zia Marie

Zia Marie è, senza dubbio, tra i componenti meno rilevanti della famiglia Mario, complice l’assenza di linee di dialogo del personaggio nel corso della pellicola più volte citata. Ciò nonostante, le espressioni facciali del personaggio suggeriscono a più riprese un rapporto di vicinanza con i nipoti Mario e Luigi, costantemente oggetti della denigrazione dei suddetti zii e del padre. Ciò nonostante, non si sa se lei sia la moglie di zio Arthur o Zio Tony.

La nipote di Mario e Luigi

Anche in questo caso abbiamo a che fare con un membro della famiglia che non possiede alcuna linea di dialogo, così come non si conosce il grado di parentela con gli zii – è figlia di zio Tony o zio Arthur? Forse non avremo mai una risposta.

Il nonno di Mario e Luigi

Ultimo – non di certo per l’importanza – componente dei Mario è il nonno di Mario e Luigi. Purtroppo, non vi è modo di sapere se appartenga al ramo paterno o materno dell’albero genealogico, anche a causa dell’assenza di battute per l’anziano signor Mario. Egli è incapace di autogestirsi nella quotidianità, come sottolineato dal bisogno di assistenza di mamma Mario per poter mangiare.

E che dire dei grandi Wario e Waluigi? Ad esempio, Super Mario e Wario sono parenti oppure no? Queste e altre domande attanagliano gli amanti di Mario e Luigi, grandi icone del panorama Nintendo le cui origini rimangono tutt’oggi avvolte dal mistero.