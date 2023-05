Chi sono i personaggi di GTA 6? I nomi dei protagonisti

Sappiamo che Rockstar Games punta alla perfezione con GTA 6, il team di sviluppo sta lavorando da anni su questo ambizioso progetto e il reveal potrebbe avvenire tra il 2023 e il 2024. Nell'attesa, vi sveliamo alcuni dettagli sui personaggi protagonisti di GTA 6.

Il giga leak dello scorso autunno ci ha permesso di scoprire i nomi dei protagonisti di GTA 6, Jason e Lucia. Il gioco dovrebbe avere come personaggi principali un duo composto da un uomo e una donna. Non è chiaro se Jason e Lucia siano fratelli, compagni di vita o semplicemente amici, si parla di "una coppia stile Bonnie e Clyde" pronta a spalleggiarsi a vicenda nelle loro attività criminali.

Lucia dovrebbe essere interpretata da Alexandra C. Echavarri, attrice, doppiatrice e cantante portoricana che ha perso parte a film come Attraction to Paris, alla miniserie Pandemic and Chill e a vari cortometraggi in giro per il mondo.

L'attore interprete di Jason è invece Bryan Zampella, sempre stando ad alcuni rumor, anche se altre fonti dichiarano come Bryan non sia in alcun modo coinvolto in GTA 6. Al momento Rockstar Games non ha ancora annunciato il cast del prossimo GTA e i nomi dei due personaggi potrebbero cambiare prima della presentazione ufficiale del gioco.