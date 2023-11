Chi è il personaggio più famoso dei videogiochi?

In oltre mezzo secolo di storia i videogiochi hanno portato alla ribalta una moltitudine di personaggi iconici, che con il loro carisma hanno segnato la vita milioni e milioni di persone. Ma vi siete mai chiesti qual è il più famoso in assoluto? Quello che tutti, ma proprio tutti - anche chi non è avvezzo ai videogiochi - è in grado di riconoscere?

It's-a me, Mario!

Ognuno ha il proprio personaggio del cuore, ma quello più famoso in assoluto è senz'altro Mario. La mascotte di Nintendo si trova sulla cresta dell'onda da più di quarant'anni, più precisamente dal 1981, anno in cui ha fatto il suo debutto nel videogioco arcade Donkey Kong. All'epoca si chiamava Jumpman, ma Nintendo e Shigeru Miyamoto non ci misero molto a riconoscere il suo potenziale trasformandolo nel personaggio che oggi tutti noi conosciamo. Con oltre 200 videogiochi a suo nome, alcuni dei quali annoverati tra le produzioni più influenti della storia dei videogiochi (Super Mario Bros. e Super Mario 64, giusto per citarne un paio), un intero parco di divertimenti a tema (Super Mario World in Giappone) e un film campione d'incassi all'attivo (il Super Mario Bros. di Universal e Illumination Entertainment), Mario è senza alcun ombra di dubbio il personaggio videoludico più famoso del mondo, essendo noto non solo a coloro che da ben quattro decadi giocano nei suoi panni, ma anche al pubblico generalista che non ha mai preso un controller in mano.

Il 2023 è stato l'ennesimo anno da incorniciare per Mario, che oltre a frantumare svariati record al botteghino con il film sopracitato, è anche tornato alla ribalta nel mondo dei videogiochi con l'eccezionale Super Mario Bros. Wonder, un sublime platform che ha saputo spingere al massimo la filosofia bidimensionale della serie. All'orizzonte ci sono inoltre svariati rifacimenti pensati per celebrare il suo illustre passato, come Super Mario RPG, Paper Mario Il Portale Millenario e Mario vs. Donkey Kong Remake.

Non solo Super Mario

Come Mario non c'è nessuno, ma l'idraulico italiano non è certamente l'unico personaggio dei videogiochi arcinoto. Appena un pelino sotto nella scala della popolarità c'è un altro volto di Nintendo, Pikachu, simbolo indiscusso del franchise multimilionario dei Pokémon. Sul gradino più basso del podio piazziamo invece il rivale storico di Mario, ossia il porcospino blu Sonic.

E poi ancora Link di The Legend of Zelda, Master Chief di Halo, Solid Snake di Metal Gear, Lara Croft di Tomb Raider, Crash Bandicoot, Pac-Man, Geralt di The Witcher, Rayman, Nathan Drake di Uncharted, Joel ed Ellie di The Last of Us, Scorpion e Sub-Zero di Mortal Kombat, John Marston e Arthur Morgan di Red Dead Redemption e il trio Michael, Trevor e Franklyn di Grand Theft Auto 5... e potremmo andare avanti ancora per molto!