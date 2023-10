Chi è il personaggio più forte di Assassin's Creed?

Nel corso degli anni i giocatori di Assassin's Creed hanno avuto modo di impersonare dei combattenti estremamente potenti, in grado di scontrarsi contro forze all'apparenza imbattibili e di influenzare pesantemente la storia delle rispettive epoche. Ma vi siete mai chiesti chi è il più forte in assoluto?

Rispondere a questa domanda non è affatto semplice, dal momento che Ubisoft non lo ha mai dichiarato in maniera esplicita e certamente gli Assassini non hanno un livello di potenza come i personaggi di Dragon Ball, ma un'idea ce la siamo fatta ugualmente.

Tenendo conto dello stile di combattimento, della potenza che si esibisce in battaglia e delle forze che si ritrova a sgominare, riteniamo che l'Assassino più forte in assoluto è Eivor (donna o uomo, è indifferente). Il protagonista di Assassin's Creed Valhalla è un poderoso combattente che con l'ausilio di asce e armi da lancio riesce a sconfiggere con nonchalance dozzine e dozzine di nemici in battaglia, che sia in uno scontro in campo aperto o durante un assalto ad una fortezza. Come ogni Assassino che si rispetti, è anche dotato di lama celata, che può usare all'occorrenza quando non vuole attirare l'attenzione.

Già così Eivor è inarrestabile, se poi pensiamo che nell'espansione L'Alba del Ragnarok diventa un vero e proprio dio, Odino in persona, allora si capisce ancora meglio perché per gli altri non c'è proprio partita. In questa versione dotata di poteri divini, il personaggio principale di Assassin's Creed Valhalla è dotato di una forza impetuosa, che gli consente di sconfiggere creature mitologiche e persino avversari del calibro del gigante di fuoco Surtr.

Il fatto che Eivor è il più forte, non significa che gli altri Assassini sono delle mammolette! Tutt'altro! Al secondo posto di questa speciale classifica mettiamo Kassandra e Alexios, che fondamentalmente sono dei semi-dei, seguiti subito dopo da Bayek di Siwa, al quale tramite la fondazione degli Occulti si deve l'esistenza dell'ordine degli Assassini, e il nostro Ezio Auditore, l'Assassino più forte, prestigioso e influente della sua epoca - il Rinascimento. E voi, invece, cosa ne pensate?