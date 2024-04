Chi è il personaggio più iconico dei videogiochi? Il primo posto è INASPETTATO

In occasione dei BAFTA Games Awards in programma il prossimo 11 aprile, l'organizzazione inglese ha lanciato un sondaggio chiedendo di votare il personaggio più iconico dei videogiochi. Il risultato è molto interessante e ne siamo certi, la classifica farà discutere.

Il sondaggio ha coinvolto oltre 4.000 giocatori che hanno espresso le proprie preferenze, in ordine di voto (dal più votato al meno votato) la classifica è la seguente:

Lara Croft - Tomb Raider Super Mario - Super Mario Agente 47 - Hitman Sonic The Hedgehog - Sonic Sackboy - LittleBigPlanet Pac-Man - Pac-Man Link - Legend of Zelda Master Chief - HALO Kratos - God of War Shadowheart - Baldur's Gate 3 Arthur Morgan - Red Dead Redemption 2 Pikachu - Pokémon Steve - Minecraft Solid Snake - Metal Gear Solid Crash Bandicoot - Crash Bandicoot Cloud Strife - Final Fantasy 7 Astarion - Baldur's Gate 3 Kazuma Kiryu - Yakuza Ellie Williams - The Last of Us Nathan Drake - Uncharted

Al primo posto troviamo dunque Lara Croft che supera Super Mario, mentre sul gradino più basso del podio a sorpresa troviamo l'Agente 47 della serie Hitman, segue Sonic al quarto posto, i Sackboy di LittleBigPlanet al quinto e Pac-Man in sesta posizione.

La top 10 si chiude con Link di The Legend of Zelda, Master Chief, Kratos e Shadowheart (Baldur's Gate 3). Da notare come i personaggi del gioco di ruolo Larian in classifica siano ben due poiché alla posizione 17 troviamo Astarion. In top 20 figurano anche Pikachu, Steve di Minecraft, Kazuma di Yakuza e Ellie di The Last of Us.

