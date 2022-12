Chi è il personaggio incatenato nel trailer di Hades 2? Arriva la conferma degli autori

Durante i The Game Awards 2022 è stato annunciato ufficialmente Hades 2, il sequel dell'amatissimo roguelite di Supergiant Games originariamente pubblicato nel 2020 e capace di ottenere grandi consensi di critica e pubblico.

La conferma di un secondo capitolo è stata accolta con entusiasmo dai fan, che già non vedono l'ora di mettere le mani sopra la nuova avventura che si pone in diretta continuità con il predecessore in termini ludici ed estetici. Ad attirare l'attenzione nel reveal trailer è stata anche la comparsa di un personaggio incatenato e con una lunga barba bianca, che ha subito sollevato diverse teorie tra gli appassionati della serie: in molti erano infatti sicuri che si trattasse dello stesso Hades già conosciuto nel primo gioco, tuttavia il cambio di look aveva fatto sollevare dubbi a più di un giocatore.

A risolvere definitivamente l'enigma ci ha pensato Supergiant Games in persona su Twitter: rispondendo ad un follower che chiedeva certezze sull'identità del misterioso personaggio, lo studio ha confermato ufficialmente che "sì, si tratta di Hades in persona", aggiungendo inoltre che la sua identità era già stata svelata dall'elenco dei doppiatori presente nella descrizione del trailer, nello specifico quello caricato dal team americano sul proprio canale ufficiale.

Alla luce di quanto avvenuto nel primo episodio, sarà molto curioso capire come si evolverà la storia del dio degli inferi in Hades 2, non appena il nuovo titolo sarà disponibile sul mercato.