Chi è Pow3r, lo streamer italiano di Call of Duty, Fortnite e Apex Legends

Nel mare di youtubers e streamer impegnati a trattare il mondo dei videogiochi, uno dei più famosi e seguiti è Pow3r, pro player che vanta oltre 1,5 milioni di seguaci su Twitch e legato a Fnatic, società inglese di eSport.

Vero nome Giorgio Calandrelli e residente a Ostia, Pow3r si è specializzato soprattutto in Fortnite, il celebre gioco di Epic Games spesso al centro delle sue live, ma non disdegna di cimentarsi molto spesso anche in opere quali Call of Duty Warzone e Valorant.



Nelle dirette, spesso seguite da migliaia di persone, si distingue per riflessi eccellenti e una tenuta di gioco superlativa, motivo per cui è divenuto il più seguito in Italia nel suo ambito. Sebbene per il momento non sia più parte attiva delle competizioni internazionali, dopo essersi distinto sulle scene di Call of Duty e Overwatch, Calandrelli continua a rimanere legato ai Fnatic che restano comunque uno dei team di eSport più importanti a livello europeo, ad ulteriore prova del talento dimostrato da Pow3r nei giochi con i quali si cimenta regolarmente.

Oltre che su Twitch, Pow3r è molto attivo anche su YouTube: il suo canale è seguito da 1,27 milioni di follower ed è aggiornato costantemente con vari contenuti delle sue partite online, tra cui anche ad Apex Legends. E oltre a parlare dei suoi risultati e dare consigli ai suoi seguaci, non mancano anche video incentrati su uno dei problemi maggiori dei videogiochi incentrati online, quello dei cheater.



Giorgio ha anche scritto un libro intitolato Io Sono Pow3er, da legger per approfondire vita, carriera e curiosità di una delle personalità più in vista della scena gaming italiana.