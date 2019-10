Chi ha prenotato Google Stadia potrebbe non ricevere la console al lancio

Google ha chiarito durante una recente intervista a The Verge che coloro che hanno prenotato le edizioni Fondatore e Premiere di Google Stadia potrebbero non riuscire a giocare al day one, previsto per il 19 novembre.

Il problema è legato alle spedizioni del Google Store che partiranno il 19 novembre e proseguiranno per le settimane successive, la compagnia non è quindi in grado di assicurare che i preorder vengano evasi per il lancio e alcuni consumatori potrebbero ricevere Stadia nei primi giorni di dicembre.

L'azienda fa sapere che "le edizioni Founder's e Premiere di Google Stadia inizieranno ad essere spedite nell'ordine cronologico di ricezione dei preorder, i clienti riceveranno una email al momento della spedizione e subito dopo un secondo messaggio per attivare il proprio account Stadia e Stadia PRO."

Recentemente è stato reso noto che al lancio Google Stadia supporterà solamente connessioni Wi-Fi senza la possibilità di giocare con connessioni 4G/5G. Inoltre sembra che sarà necessario possedere Chromecast Ultra per usare il controller wireless di Google Stadia, aspetto che però al momento non è stato chiarito interamente da Big G.

Google Stadia uscirà il 19 novembre e gli account inizieranno ad essere attivati dalle 19:00 (ora italiana) dello stesso giorno, non sarà infatti possibile iniziare a giocare dalla mezzanotte.