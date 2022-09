Chi è il protagonista di Assassin's Creed Mirage: sembra Basim, è lui?

Dopo una lunga serie di rumor, finalmente arriva la conferma da Ubisoft: Assassin's Creed Mirage è ufficiale. Il nuovo episodio dell'iconica serie che nel 2022 ha compiuto 15 anni verrà rivelato in maniera approfondita nel corso dell'Ubisoft Forward del prossimo 10 settembre.

Per adesso quindi non ci sono informazioni concrete su Assassin's Creed Mirage, ad eccezione della prima immagine mostrata dal colosso francese attraverso i propri canali sociali, che ci permette di vedere il volto del nuovo personaggio giocabile. Chi è il protagonista di Assassin's Creed Mirage? Ubisoft non ha chiaramente rivelato di chi si tratta, tuttavia viso e fattezze sembrano richiamare alla mente una versione più giovane di Basim Ibn Ishaq, introdotto per la prima volta in Assassin's Creed Valhalla.

A rafforzare l'ipotesi anche i rumor degli scorsi giorni sul fatto che Assassin's Creed Mirage è il vero nome di Rift, i quali sostenevano che proprio Basim dovrebbe essere il protagonista principale della nuova avventura. Al momento, comunque, si rimane nel campo delle pure speculazioni, in attesa dell'Ubisoft Forward del 10 settembre che ci permetterà di dare definitivamente chiarezza su ciò che Mirage offrirà ai fan non appena sarà disponibile sul mercato.

E voi cosa ne pensate? Si tratta per davvero di Basim oppure controlleremo un personaggio nuovo di zecca pensato per l'occasione?