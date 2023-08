Chi è il protagonista canonico di Assassin's Creed Valhalla? Eivor maschio o femmina?

Nonostante siano passati quasi tre anni dall'uscita di Assassin's Creed Valhalla, c'è ancora un bel po' di confusione in merito a quale delle due versioni di Eivor dovrebbe essere considerata canonica. La femmina o il maschio? Proviamo a dare una risposta a questa annosa domanda.

Qual è la versione canonica? La dichiarazione di Ubisoft

All'inizio di Assassin's Creed Valhalla, i giocatori hanno dinanzi a loro tre scelte: giocare nei panni di Eivor maschio, Eivor femmina oppure lasciare che sia l'Animus a decidere. Secondo Ubisoft, l'opzione canonica è la terza, ovvero quella che affida all'Animus il compito di selezionare la donna o l'uomo in base alle sezioni di gioco che vengono affrontate.

Questo cosa significa quindi? Qual è la versione canonica? La situazione è abbastanza complicata, ma possiamo anticiparvi che la versione di Eivor realmente esistita nella storia creata da Ubisoft è la femmina. I motivi sono molteplici, vediamo assieme.

Eivor è femmina

Tanto per cominciare, Eivor è un nome di donna. In altre parole, non è corretto parlare di Eivor femmina ed Eivor maschio, è più giusto riferirsi ai due personaggi come Eivor ed Eivor maschio. Tra l'altro, in una lettera rinvenibile nel corso del gioco è chiaramente possibile vedere la firma di Eivor Varinsdottir. Nella cultura nordica, il cognome è formato da due parole: il nome del padre e un suffisso -son (figlio) o -dottir (figlia). Varinsdottir, dunque, significa figlia di Varin, a testimonianza che Eivor è appunto una donna*. Come se non bastasse, esiste una graphic novel di Dark Horse, intitolata Assassin's Creed Valhalla: Song of Glory, nella quale Eivor è rappresentata di sesso femminile.

Non siete ancora convinti? Allora eccovi l'ultima spiegazione, che tra l'altro chiarisce il motivo per cui "Lascia decidere all'Animus" rappresenta la scelta canonica. In Assassin's Creed Valhalla viene spiegato che Eivor è la reincarnazione di Odino. Dal momento che in ella c'è un'ampia porzione di DNA appartenente all'Isu, l'Animus può di tanto in tanto, per errore, rappresentare Eivor come maschio. Per questo motivo, lasciando alla macchina il compito di selezionare il sesso, in alcuni momenti capita di vedere il protagonista in versione maschile. Ciò, non a caso, avviene solamente nelle sezioni di Asgard e Jotunheim, non a caso le uniche due in cui non vengono esplorare le memorie proprie di Eivor. A questo punto potreste chiederci: "Ma allora perché in copertina c'è Eivor maschio?". Semplici questioni di marketing, evidentemente, dato che Eivor è sicuramente donna.

*A tal proposito, anche se non ha a che fare con il gioco, ci teniamo a far notare che nel 2019 il parlamento islandese ha approvato una legge che consente alle persone che non si sentono rappresentate in nessuno dei due generi di usare il suffisso -bur.