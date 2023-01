Chi è il protagonista di Dead Space e come si chiama?

Mentre ci avviciniamo all’uscita del remake di Dead Space a cura di EA Motive (atteso per il 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S), i giocatori che non hanno mai avuto modo di giocare il gioco originale potrebbero essere interessati a conoscere qualche dettaglio sul protagonista. Ecco quindi maggiori informazioni sul personaggio in questione.

La figura principale attorno a cui si sviluppano le vicende narrate in Dead Space è l’ingegnere Isaac Clarke, nome che rappresenta un omaggio diretto ai maestri della fantascienza Isaac Asimov e Arthur C. Clarke. Nel capostipite della serie, in qualità di dipendente della Concordance Extraction Corporation (un’importante compagnia mineraria che opera nello spazio profondo), l’uomo di origine americana viene incaricato di sistemare un guasto avvenuto a bordo della nave spaziale USG Ishimura, ma quello che per lui doveva rivelarsi un impegno lavorativo di routine si trasforma in una terrificante lotta di sopravvivenza.

Nel caso voleste approfondire gli aspetti della già citata e imminente riedizione, non perdetevi il nostro provato di Dead Space Remake per scoprire tutti i dettagli su questo atteso ritorno. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire quali sono le quali sono le modalità grafiche di Dead Space Remake, che vanno dal preset sprovvisto di Ray Tracing all'impostazione pensata per massimizzare la resa grafica del gioco.