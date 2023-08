Red Dead Redemption 1 torna su PlayStation 4 e Nintendo Switch a ben tredici anni dall'uscita originale, avvenuta nel 2010 su PS3 e Xbox 360. Alla luce di ciò, è possibile che alcuni non abbiano mai avuto modo di giocarlo e conoscerlo, quindi ci sembra doveroso fare luce sull'identità del protagonista del gioco.

Chi è il protagonista di Red Dead Redemption 1?

Il protagonista di Red Dead Redemption è John Marston. All'inizio della storia, ambientata nel 1911 sul confine tra gli Stati Uniti e il Messico, Marston è un ex fuorilegge che ha deciso di abbandonare la sua vecchia vita per dedicarsi alla sua famiglia, composta dalla moglie Abigail e dal figlio Jack. Tutto cambia quando il Bureau of Investigation (l'antesignano dell'F.B.I.) si presenta al ranch di Marston rapendo i suoi cari e ricattandolo: se non aiuta il governo a ripulire la frontiera dagli ultimi fuorilegge rimasti (inclusi i suoi vecchi compagni di banda Bill Williamson, Javier Escuella e l'ex capo Dutch van der Linde), John non potrà più rivedere Abigail e Jack.

Marston si vede dunque costretto a dare la caccia a quelli che un tempo erano i suoi compagni, in una storia d'onore e vendetta dove il confine tra bene e male è estremamente labile. Il tutto accade in un'era di profondi cambiamenti, che vede il tramonto della leggendaria epoca dei cowboy e l'avanzare dell'industrializzazione.

John Marston è anche in Red Dead Redemption II

John Marston può essere incontrato, in una versione più giovane, come personaggio non giocante anche in Red Dead Redemption 2, che risulta essere ambientato dodici anni prima, più precisamente nel 1899. In questo gioco è possibile scoprire le sue vicende passate, quando faceva ancora parte della banda di Dutch Van der Linde, con la quale si muoveva con sua moglie Abigail e il piccolo Jack.