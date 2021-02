Chi è il protagonista di Resident Evil Village?

Nonostante non includa la consueta numerazione nel titolo, Resident Evil Village può essere considerato a tutti gli effetti come l'ottavo capitolo regolare della serie survival horror per antonomasia. Il gioco, destinato ad arrivare a maggio, proseguirà la storia dopo gli eventi narrati in Resident Evil 7, e vedrà il ritorno dei suoi personaggi.

Uno su tutti, Ethan Winters, che ricoprirà il ruolo di protagonista anche in Resident Evil Village. Dopo essere scampato agli orrori della magione dei Baker, Ethan e sua moglie Mia, sotto la protezione della BSAA, si sono trasferiti in un altro paese per vivere una vita tranquilla lontano dagli incubi del passato assieme a loro figlia, Rosemary. La tragedia, tuttavia, li colpisce nuovamente quando Chris Redfield, il capitano della BSAA, attacca la loro abitazione e rapisce la piccola.

I reali motivi di questo gesto, all'apparenza inspiegabile, li scopriremo solamente al lancio del gioco. Possiamo in ogni caso affermare con una certa sicurezza che, anche se Ethan Winters sarà ancora una volta il protagonista principale, anche Chris ricoprirà un ruolo di primo piano nelle vicende del gioco, che ci porterà in un villaggio sperduto dell'Europa dell'Est (verosimilmente in Romania) minacciato dalla bellissima, terrificante e altissima Lady Dimitrescu, e dalle sue figlie.

Per dovere di cronaca, segnaliamo inoltre che secondo un rumor potrebbero essere ben tre i personaggi giocabili di Resident Evil Village (Ethan, Chris e una donna del villaggio). Ad oggi, la voce non ha ancora ottenuto conferma.