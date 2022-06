Chi è il protagonista di Star Wars Jedi Survivor?

Annunciato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Star Wars Jedi Survivor uscirà nel corso del 2023. Respawn ed Electronic Arts non hanno concesso molte informazioni extra, ma grazie al teaser trailer del gioco sappiamo abbastanza per chiarire alcuni dubbi: chi è il protagonista di questo sequel?

Ancora una volta i giocatori seguiranno le vicende di Cal Kestis: il padawan di Jaro Tapal sopravvissuto alla purga Jedi sarà ancora una volta il personaggio principale dell'avventura controllato dai giocatori. Assieme a lui tornerà anche BD-1, il piccolo droide precedentemente appartenuto a Eno Cordova che ha accompagnato il nostro eroe durante gli eventi di Star Wars Jedi Fallen Order. E' altamente probabile, inoltre, che rivedremo anche Cere Junda, Greez Dritus e la sorella della notte Merrin, sebbene nessuna di queste figure abbia fatto capolino nel teaser trailer mostrato.

Il gioco è ambientato 5 anni dopo il precedente gioco: è quindi probabile che ci troveremo davanti un Cal più maturo e responsabile rispetto al passato, forse ancora alla ricerca di un modo per abbattere l'Impero. Gli sviluppatori hanno inoltre già confermato Star Wars Jedi Survivor avrà una trama più oscura rispetto al passato, pertanto è lecito attendersi un comparto narrativo ancora più centrale all'interno della produzione.

Infine, la produzione del titolo va avanti già da qualche anno: i lavori su Star Wars Jedi Survivor sono cominciati prima del lancio di Fallen Order.