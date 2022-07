Chi è il protagonista di Yakuza Like a Dragon?

Sin dai suoi inizi su PlayStation 2 nel 2005, la serie di Yakuza ha sempre avuto Kazuma Kiryu come protagonista principale. Il personaggio ideato da SEGA è divenuto una figura iconica, ma dopo tante avventure i ragazzi del Ryu Ga Gotoku Studio hanno deciso di dargli un meritato riposo, dando vita ad un nuovo eroe.

A partire da Yakuza Like a Dragon, il settimo episodio principale incluso nei giochi PlayStation Plus di agosto 2022, è Ichiban Kasuga il nuovo protagonista, dando il via ad una nuova saga all'interno del longevo brand nipponico. Ma chi è Ichiban Kasuga? Proprio come Kiryu, anch'egli è un membro dei Tojo Clan, la più potente organizzazione yakuza di Tokyo: entra a far parte della Famiglia Arakawa all'età di 16 anni dopo che il suo patriarca, Masumi Arakawa, gli ha salvato la vita sottraendolo alle grinfie di una famiglia rivale.

Da quel momento Kasuga diventa un devono servitore di Arakawa, che vede come una figura paterna ed è pronto a qualunque sacrificio pur di ripagare il suo debito e rendere onore alla Famiglia. Una drastica svolta nella sua vita arriva il 31 dicembre del 2000, quando un importante membro degli Arakawa, Jo Sawashiro, si ritrova coinvolto in un omicidio. Masumi chiede quindi a Kasuga di prendersi lui le colpe per il delitto al posto di Sawashiro. Vedendola come la sua occasione di riscatto, Ichiban accetta di buon grado il sacrificio, passando i successivi 18 anni chiuso in una cella. Una volta rilasciato dal carcere, però, nessuno degli Arakawa è pronto a riaccoglierlo, e gli eventi prenderanno una piega inaspettata dando vita alla storia di Like a Dragon, che porterà il nuovo eroe a viaggare attraverso Kamurocho a Tokyo ed Isezaki Ijincho a Yokohama.

Tra le caratteristiche peculiari del personaggio spicca il suo tatuaggio, un drago con la testa di carpa, oltre ad una personalità molto più spigliata e sopra le righe rispetto a Kiryu. La sua passione nei confronti di Dragon Quest e la sua fervida immaginazione lo porteranno ad immaginare di essere il protagonista di un gioco di ruolo a turni ad ogni scontro con criminali e teppisti per le strade di Tokyo e Yokohama, giustificando in questo modo il passaggio delle meccaniche di gioco da Action/Adventure a JRPG in Like a Dragon. Ichiban è un personaggio che riserverà grandi sorprese nel corso dell'avventura, conquistando il cuore dei giocatori.

Se siete pronti a godervi la sua avventura, ecco a grandi linee quanto dura Yakuza Like a Dragon.