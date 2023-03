Chi sta sviluppando Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4? Non si sa, ma forse Spike Chunsoft

Bandai Namco ha stupito tutti con l'annuncio a sorpresa di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Pochi al momento i dettagli certi, ma in ogni caso già solo il primo teaser trailer è stato sufficiente per mandare in estasi tutti i fan dell'opera di Akira Toriyama.

Entusiasmo a parte, non ci sono al momento indizi su una finestra di lancio e le piattaforme di riferimento (presumibilmente PC e console PlayStation e Xbox), inoltre Bandai Namco non ha al momento confermato ufficialmente il team dietro lo sviluppo del nuovo esponente dell'amata serie incentrata su Dragon Ball Z.

In attesa di conferme definitive, l'ipotesi più probabile è che lo sviluppo del gioco sia stato affidato ai creatori originali: la trilogia di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi venne infatti sviluppata da Spike, software house dal 2012 nota come Spike Chunsoft dopo la fusione con Chunsoft. Nel corso degli anni la compagnia si è occupata anche di altri giochi a tema Dragon Ball non collegati a Budokai Tenkanici, come i due Dragon Ball Raging Blast, Dragon Ball Ultimate Tenkaichi e Dragon Ball Z For Kinect.

Improbabile invece che il progetto sia stato affidato ad Arc System Works, gli autori dell'acclamato Dragon Ball FighterZ: lo software house di Yokohama è da sempre specializzata nella realizzazione di Picchiaduro di stampo 2D classico, dunque potrebbe non essere il profilo ideale per realizzare un Picchiaduro piuttosto atipico ed in 3D come Budokai Tenkaichi.

In attesa comunque di conferme definitive da parte di Bandai Namco, non perdetevi il nostro speciale su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, in cui ci soffermiamo su cosa vorremmo vedere nel nuovo episodio.