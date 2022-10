Chi sta sviluppando The Witcher Canis Majoris? Ecco un possibile indizio

Tra i numerosi progetti a cui CD Projekt RED sta lavorando c'è anche The Witcher Canis Majoris sviluppato in Unreal Engine 5, avventura che sarà tuttavia scollegata dalla nuova trilogia di The Witcher che prenderà il via con Polaris.

Oltre ad assicurare che si tratterà di "una produzione The Witcher a tutti gli effetti", lo studio polacco ha confermato che il gioco è in sviluppo presso un team esterno composto da autori che in passato hanno già lavorato alla serie con protagonista Geralt di Rivia. Stranamente, però, CD Projekt RED non ha rivelato il nome di questo sviluppatore che resta quindi al momento avvolto nel mistero.

Chi potrebbe essere quindi al lavoro su The Witcher Canis Majoris? I pochi dettagli finora forniti dalla compagnia potrebbero in realtà nascondere indizi non di poco conto: ricordiamo infatti che all'inizio del 2022 il nuovo studio Rebel Wolves ha aperto i battenti grazie agli sforzi di Konrad Tomaszkiewicz, il game director di The Witcher 3 Wild Hunt e relative espansioni. E non solo Rebel Wolves è composto da vari ex membri di CD Projekt RED, tutti con esperienze pregresse con le avventure dello Strigo, ma è già al lavoro su un RPG realizzato in Unreal Engine 5. Tutti dettagli che sembrano combaciare alla perfezione con le prime informazioni su The Witcher Canis Majoris.

Non solo: nel corso della nostra intervista sul GDR Tripla A in Unreal Engine 5 di Rebel Wolves, Tomaszkiewicz ha confermato di essere al lavoro su un RPG story-driven dalle atmosfere dark fantasy, ma di non poter fornire nessun indizio ulteriore oltre alla prima concept art ufficiale. Il game designer ha in ogni caso aggiunto di trovarsi bene a lavorare con l'Unreal Engine 5, descritto come "un engine davvero semplice da utilizzare", e che il progetto sarà ambizioso pur nella consapevolezza che lui ed il suo team devono "restare concentrati, dedicandoci a ciò che è davvero importante, non vogliamo fare il passo più lungo della gamba".

Che The Witcher Canis Majoris sia davvero il progetto in lavorazione presso Rebel Wolves? Per il momento si tratta di semplici speculazioni, ma ci sono diversi dettagli che sembrano virare proprio verso tale direzione. Non resta dunque che attendere conferme in futuro da parte di CD Projekt RED, pronta a rendere sempre più grande l'IP di The Witcher nei prossimi anni.