Chi sta sviluppando Zelda Link's Awakening per Switch? Aonuma aiuta a fare chiarezza

Chi ha seguito gli ultimi Nintendo Direct e ha assistito allo scoppiettante show Nintendo dell'E3 2019 avrà certamente notato l'assenza di qualsivoglia riferimento agli sviluppatori di The Legend of Zelda: Link's Awakening per Switch nei filmati promozionali del titolo. Eiji Aonuma prova così a chiarire il mistero.

Interpellato a tal proposito dai colleghi di Kotaku, il produttore dell'iconica epopea fantasy di Link ha chiarito che al timone del progetto di Zelda Link's Awakening ci sono i ragazzi di Grezzo, il team di sviluppo di Tokyo famoso per le trasposizioni/remake di Ocarina of Time e Majora's Mask per Nintendo 3DS.

Il compito di dare forma all'ambiziosa isola di Koholint e ai suoi caleidoscopici dungeon, ribadisce Aonuma, sarà affidato a Grezzo poichè lui e i suoi sviluppatori interni alla Grande N sono impegnati nella realizzazione del seguito di Zelda Breath of the Wild. Secondo Aonuma, gli autori di Grezzo hanno ampiamente dimostrato di meritare la sua fiducia e quella delle alte sfere di Nintendo. Le ottime impressioni avute dalla prova di Zelda Link's Awakening dall'E3, d'altronde, lasciano davvero ben sperare per il successo di questo titolo, atteso al lancio per il prossimo 20 settembre su Nintendo Switch.

Cosa ne pensate della decisione del produttore di Zelda di affidare Link's Awakening per Switch agli sviluppatori di Grezzo? Per un ulteriore approfondimento, vi riproponiamo il lungo video gameplay dal Nintendo Treehouse dell'E3.