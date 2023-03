Chi ha sviluppato il porting PC di The Last of Us Parte 1? Non Naughty Dog

L'uscita di The Last of Us Parte I su PC è fissata al 28 marzo 2023, e con il debutto della nuova versione ormai sempre più vicino Naughty Dog ne approfitta per confermare in via ufficiale qual è stato il team che ha dato vita al porting.

Si tratta di Iron Galaxy Studios, team specializzato nella realizzazione di conversioni per altre piattaforme e che già in precedenza ha collaborato con la compagnia californiana, avendo già sviluppato il porting PC di Uncharted Legacy of Thieves Collection pubblicato nel 2022. In tempi più recenti, Iron Galaxy ha fornito assistenza a Retro Studios per la creazione di Metroid Prime Remastered, riedizione per Nintendo Switch del classico Nintendo accolta con grande entusiasmo da critica e pubblico.

Lo studio con sede a Chicago sa dunque come muoversi con progetti simili, sebbene l'atteso debutto di The Last of Us su PC ha già suscitato qualche perplessità: i requisiti di The Last of Us Parte 1 richiedono una GPU troppo costosa per far funzionare il gioco al meglio, e solo in pochissimi possono permettersela. Molti temono inoltre che, appunto per tale ragione, il gioco sia andato incontro ad una scarsa ottimizzazione.

Non resta che attendere il prossimo 28 marzo per scoprire se Iron Galaxy è riuscita fare centro con questo porting. Intanto potete leggere la nostra recensione di The Last of Us Parte 1 per PS5 così da avere un'idea chiara di cosa aspettarsi dall'opera.