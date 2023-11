Chi sviluppa The Last of Us 2 Remastered? Un team 'minore' sarebbe alle prese col gioco

La notte di oggi è stata fondamentale per il futuro della serie di The Last of Us: nelle precedenti ore, Naughty Dog ha annunciato The Last of Us 2 Remastered PS5 con un trailer che rivela la data d'uscita. La rimasterizzazione del capolavoro Playstation porterà con sé tante novità ma, soprattutto, contenuti inediti. Ma da chi verrà sviluppato?

Purtroppo non vi sono molte informazioni circa la riproposizione del progetto di cui sopra. Ad esempio, cos'è e come funziona la modalità Roguelike No Return di The Last of Us Parte 2 Remastered? Tante risposte dovranno giungere nell'arco delle prossime settimane, ma le più recenti voci di corridoio avrebbero confermato altro per quel che concerne lo sviluppo in sé: nella fattispecie, The Last of Us Parte 2 Remastered verrà sviluppato da un team "minore".

A riportare la notizia è stato il giornalista Jordan Middler (redattore presso la testata VGC), che ha dichiarato quanto segue: "da quello che mi è stato detto da una persona, questo era più che altro un progetto per i nuovi assunti per farli entrare in gioco. Il team di Druckman sta lavorando a pieno ritmo su un gioco originale. Una cosa non esclude l'altra, a quanto pare". Qual è il titolo "originale" su cui sta lavorando il team principale di Naughty Dog? Non c'è ancora modo di saperlo nel dettaglio, perciò non ci resta che attendere delle conferme ufficiali dal team di sviluppo.