Chi sono i Titani in God of War?

Nella saga greca di God of War, Kratos (scoprite se Kratos è davvero immortale in God of War) si scontra con gli Dei per vendicarsi delle loro ingiustizie e crudeltà. Queste creature divine, tuttavia, non sono gli unici esseri che popolano la mitologia ellenica e, di conseguenza, i giochi targati Santa Monica Studio: scopriamo chi sono i Titani.

Prendendo in considerazione ciò che ci viene narrato in God of War (con le dovute differenze rispetto ai veri miti), sappiamo che i Titani furono generati sull'Isola della Creazione: Gaia, incarnazione della Terra stessa, è la madre di tutti i Titani. Themis, invece, è colei che dona al mondo stesso una concezione di giustizia e legge, ed uno scopo per gli altri Titani.



Tra questi, Cronos è il governatore del creato e padre di numerosi figli: gli Dei. Una profezia, infatti, narrava di come il grande Titano sarebbe stato un giorno sconfitto dalla sua stessa prole, motivo per il quale cominciò a divorarla. Rhea, moglie di Cronos, volle però salvare il loro sesto e ultimo figlio, nascondendolo su una lontana isola; si trattava di Zeus che, più tardi, con l'aiuto di Gaia, avrebbe salvato i fratelli, ribellandosi a Cronos.

Con la fine della Grande Guerra i Titani vennero sconfitti e rilegati a diversi compiti: Cronos avrebbe sorretto il Tempio di Pandora, mentre Atlante si sarebbe sobbarcato il peso del mondo sulle spalle. Solo molto tempo dopo, intrecciandosi con la missione di vendetta di Kratos (a tal riguardo, perché Kratos in God of War odia gli Dei?), i Titani avrebbero tentato un'altra guerra. Tuttavia, con la morte di Gaia nel finale di God of War III, eliminata dal Dio della Guerra stesso, le speranze di riprendere il controllo del mondo sugli Dei si spensero definitivamente.