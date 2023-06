Chi è il traditore di Assassin's Creed? Ecco a chi ci riferiamo!

Con i suoi oltre 15 anni sul groppone, la saga di Assassin's Creed comprende numerose storie dipanatesi nelle epoche più disparate e un affollatissimo cast di personaggi, in mezzo ai quali si celano anche alcuni illustri traditori. Citarli tutti sarebbe molto arduo, per questo motivo abbiamo scelto di accedere i riflettori su due di loro.

Chi è il traditore di Assassin's Creed?

Il primo a balzare nella mente di chi vive a pane e Assassin's Creed fin dal 2007 è probabilmente Al Mualim, che in un'inaspettata piega degli eventi si rivela essere il villain del primo episodio della serie.

Presentato all'inizio del gioco come il mentore degli Assassini di Masyaf, si scopre poi essere l'architetto di un fine piano volto al recupero esclusivo della Mela dell'Eden, il primo importante manufatto apparso nella saga di Ubisoft. Nel primo Assassin's Creed, Al Mualim dapprima degrada Altaïr Ibn-La'Ahad, protagonista del gioco e membro d'alto rango della confraternita all'epoca della Terza Crociata, e poi gli ordina di assassinare nove cavalieri templari. Alla fine, si viene a sapere che Al Mualim era un ex templare e che il suo obiettivo era quello di liberarsi di tutti gli ex colleghi per poter tenere la Mela dell'Eden tutta per sé.

Chi è il traditore di Assassin's Creed Valhalla?

In epoca ben più recente, la tematica del tradimento viene tirata in ballo in una famosa e lunga quest di Assassin's Creed Valhalla, chiamata "Il fetore del tradimento" (nota in lingua inglese come "The Stench of Treachery"). In questa missione il giocatore viene chiamato in causa e invitato ad investigare a fondo alla ricerca di colui o colei che ha tradito Soma. La quest è accessibile a Grantebridge dopo aver completato tutti e tre gli incarichi dei collaboratori più stretti della vichinga - Birna, Lif e Galinn. Prima di formulare l'accusa e mandare a morte l'accusato, è importante prendersi tutto il tempo necessario per osservare i diversi indizi presenti nelle ambientazioni e parlare con tutti gli interessati.

Facendo tutto a dovere, si scopre che il traditore di Soma è Galinn: formulare la giusta accusa è estremamente importante, poiché impatta sul prosieguo dell'avventura. Agendo nel modo giusto, il giocatore guadagna il favore di Soma e soprattutto la collaborazione di Birna, che in questo modo entra a far parte dell'insediamento al termine dell'arco narrativo di Grantebridgescire.