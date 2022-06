Chi è l'uomo sulla spiaggia nel film di Uncharted?

Dopo una lunga attesa e diversi rinvii, il film di Uncharted è arrivato nelle sale a febbraio 2022, ottenendo risultati altalenanti di critica e pubblico (per maggiori dettagli non perdetevi la nostra recensione del film di Uncharted). La pellicola è in ogni caso piena di riferimenti alla serie videoludica, molto apprezzati dai fan di lunga data.

Uno in particolare potrebbe però essere sfuggito a molti giocatori, soprattutto italiani per motivi di doppiaggio. Se avete visto l'opera cinematografica, vi siete chiesti chi è l'uomo sulla spiaggia che compare verso metà storia? Si tratta di un cameo molto importante: l'attore che compare per pochi secondi è infatti Nolan North, doppiatore ed interprete del Nathan Drake videoludico impersonato sul grande schermo da Tom Holland.

North ha prestato la propria voce a Nate in tutti i giochi della serie videoludica Naughty Dog, oltre a compiere anche le varie sessioni di motion capture incentrate sul personaggio. Quando, durante il film, Nathan e Chloe arrivano in riva al resort e raccontano al turista le loro vicissitudini (caduti da un aereo in volo), l'uomo spiega che "una volta è successo anche a me", chiaro riferimento ad Uncharted 3: L'Inganno di Drake che presenta la stessa sequenza ripresa poi nella pellicola.

Chiaramente per poter riconoscere il cameo di North è fondamentale aver ascoltato il doppiaggio in lingua originale dei vari giochi, motivo per cui nel nostro adattamento potrebbe essersi sfuggito questo riferimento. A sottolineare ulteriormente l'easter egg ci pensa anche una reinterpretazione dell'iconica Nate's Theme, che si sente in sottofondo per la prima volta durante il film proprio nella scena sulla spiaggia.

La presenza di North non è il solo riferimento presente: ecco tutte le citazioni alla serie Naughty Dog nel film di Uncharted.