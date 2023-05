Chi ha venduto di più tra Street Fighter e Mortal Kombat?

Dopo aver messo in scena il confronto tra Street Fighter e Mortal Kombat, i due Picchiaduro 2D più iconici di tutti i tempi, per il round 2 tra questi leggendari franchise si passa su un altro piano: chi ha venduto di più?

Prendendo in esame i due franchise videoludici nella loro interezza, non solo emerge come vincitore Mortal Kombat, ma la serie oggi in mano a NetherRealm Studios compie pure una vera e propria Fatality commerciale nei confronti del rivale di casa Capcom: il brand con protagonisti Scorpion e Sub-Zero ha infatti raggiunto fin qui un totale di 79 milioni di copie vendute, distaccando nettamente Street Fighter che si ferma invece a 49 milioni. Con tali numeri, tra l'altro, Mortal Kombat si pone tra l'altro come la serie di Picchiaduro più venduta di tutti i tempi, davanti dunque ad altri celebri brand come Super Smash Bros. e Tekken.

Se però dovessimo mettere a confronto i singoli giochi più venduti in assoluto di Street Fighter e Mortal Kombat, la situazione si capovolge: con le sue 15,5 milioni di unità piazzate sul mercato, Street Fighter II fa meglio di Mortal Kombat 11, che avendo raggiunto un totale di 15 milioni si pone come il gioco più venduto della sua serie di appartenenza. Il distacco tra i due giochi è minimo, ma in questo caso è la serie Capcom a sorridere.

Non resta che scoprire quanto ancora cresceranno i numeri dei due franchise con l'arrivo dei nuovi episodi: mentre l'uscita di Street Fighter 6 è attesa per il 2 giugno 2023, sono emersi rumor su Mortal Kombat 1 in uscita nel 2023, pronto a dare vita ad un ulteriore reboot della serie.