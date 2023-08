Chi è il Viaggiatore, il protagonista di Genshin Impact?

Sebbene chi giochi a Genshin Impact dal giorno del lancio abbia prestato maggiore attenzione al personaggio principale, vista la carenza all’epoca di eroi 5 Stelle, è probabile che oggi gli utenti non solo non lo utilizzino, ma procedano spediti nella trama per sbloccare ognuna delle regioni di Tevyat. Ma chi è il Viaggiatore?

Innanzitutto occorre precisare che questo personaggio dalla chioma bionda viene chiamato Viaggiatore (Traveler in inglese) solo per far sì che Paimon e gli altri personaggi non debbano chiamare il protagonista con il nome selezionato dal giocatore all’inizio dell’avventura. In realtà, sia la versione maschile che quella femminile del Viaggiatore hanno un nome: la prima si chiama Aether e la seconda Lumine.

Che si scelga uno o l’altro, però, le differenze sono solo estetiche e non vi sono modifiche sostanziali alla trama o alle abilità del personaggio, che in origine era una specie di divinità i cui reali poteri sono ancora oggi sconosciuti. Il motivo per cui non sappiamo di cosa è davvero capace il Viaggiatore è semplice, poiché all’inizio del gioco subisce un duro attacco da parte di Asmoday, un’altra dea molto potente che rende malvagio il fratello gemello del protagonista (Aether o Lumine, in base a quale avete scelto) e poi si sbarazza dell’altro, facendolo finire a Tevyat dopo averlo privato dei suoi poteri.

Come ben saprete, i poteri di Aether/Lumine non sono completamente svaniti e all’approdo a Tevyat il nostro protagonista è ancora dotato di un’abilità unica nel suo genere: può modificare Visione a suo piacimento. La Visione è un dispositivo che conferisce ai guerrieri più validi di Tevyat un solo potere elementale tra quelli esistenti (Geo, Hydro, Pyro, Dentro, Cryo o Electro). A differenza di tutti gli altri, quindi, il Viaggiatore può modificare ogni volta che vuole il suo set di abilità e passare da un elemento all’altro.

In attesa di scoprire se nel lungo viaggio al fianco di Paimon recupereremo mai tutti i poteri del Viaggiatore e riusciremo a ritrovare il gemello sparito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sulla versione 4.0 di Genshin Impact, che aggiunge Fontaine al free to play.