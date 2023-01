Chi è il videogiocatore professionista più forte del mondo?

Ormai da diversi anni la scena mondiale degli eSports ha acquisito grande importanza, e la quantità di videogiochi interessati dai tornei è aumentata, portando di conseguenza ad una crescita anche nel numero di giocatori e team professionisti che tentano ogni anno di conquistare la vittoria negli eventi ufficiali.

Il sempre crescente successo degli eSports, culminato anche con la proposta di inserire i videogiochi tra le discipline olimpiche, ha contribuito ad aumentare enormemente la fama dei giocatori professionisti, e gli appassionati hanno iniziato a classificarli e confrontarli, come succede in qualunque altro sport.

Allo stato attuale è difficile affermare chi sia effettivamente il videogiocatore professionista più forte di tutto il mondo, anche perché ciascuno di loro si dedica principalmente a pochi titoli, o addirittura uno solo. Tuttavia, colui che si avvicina maggiormente a questa definizione è probabilmente Faker, pseudonimo di Lee Sang-Hyeok, giocatore sudcoreano di League of Legends (a proposito, ecco le novità della patch 13.2 di League of Legends).

Faker è infatti considerato il più forte giocatore di LoL di tutti i tempi, grazie alle prestazioni che gli hanno consentito di trascinare il team SK Telecom 1 (nel quale milita dal 2013) alla vittoria di ben tre titoli mondiali. Inoltre, Faker è anche stato il primo giocatore del campionato coreano a raggiungere prima le mille, e poi le duemila uccisioni. Nonostante tutti questi straordinari risultati, tuttavia, Faker potrebbe essere costretto ad interrompere la carriera a causa della leva militare, che in Corea del Sud è obbligatoria per un periodo di un anno per tutti i maschi entro i 28 anni.