Chi è la voce italiana di Aloy in Horizon Zero Dawn e Forbidden West?

Il personaggio di Aloy, protagonista della serie Horizon di Guerrilla Games, è divenuto uno dei più riconoscibili ed amati del panorama PlayStation, merito anche del grande lavoro di doppiaggio effettuato dalle sue interpreti nei vari giochi che la coinvolgono.

Sappiamo che in lingua originale la coraggiosa guerriera ha la voce di Ashly Burch, ma qual è la voce italiana di Aloy? Ad interpretarla nella nostra lingua è Martina Felli, classe 1987, che sin da giovanissima coltiva la sua passione per il doppiaggio attraverso registrazioni amatoriali. Sono i primi passi di una carriera che la porterà a ricoprire numerosi ruoli in altrettanti progetti, non solo in ambito videoludico ma anche cinematografico, televisivo e d'animazione.

Felli è nota soprattutto per aver doppiato il personaggio di Hannah Baker nella celebre serie tv Tredici (in lingua originale Thirteen Reasons Why), ma negli ultimi anni ha prestato la sua voce anche ad importanti personaggi di grandi produzioni videoludiche. La sua interpretazione di Aloy nella serie di Horizon nel 2017 le è valsa un riconoscimento come miglior doppiatrice per un videogioco al Festival del doppiaggio Voci nell'Ombra, e sempre in quell'anno diventa la voce italiana ufficiale di Zelda nella serie The Legend of Zelda. Tra gli altri ruoli di spicco troviamo la versione femminile di V in Cyberpunk 2077, oltre ad essere stata coinvolta anche in giochi come Sekiro Shadows Die Twice, Assassin's Creed Valhalla e Marvel's Avengers.

Non perdetevi altre curiosità su Aloy della serie Horizon se volete approfondire le vostre conoscenze sul personaggio. Ecco inoltre quanti anni ha Aloy in Horizon Forbidden West.