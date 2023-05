Chi è la voce italiana di Ellie in The Last of Us e The Last of Us 2?

Anche voi vi siete innamorati della voce italiana di Ellie? La protagonista di The Last of Us è doppiata in lingua inglese da Ashley Johnson (a proposito, ecco la nostra intervista a Ashley Johnson) ma chi presta la voce italiana al personaggio nei videogiochi? Ve lo sveliamo noi.

La voce italiana di Ellie è quella di Gea Riva, doppiatrice nata a Milano il 27 ottobre del 1985. La sua voce vi suona familiare? Gea ha doppiato serie TV, film d'animazione e live action, spot televisivi e documentari.

Gea Riva ha doppiato Ellie in The Last of Us, The Last of Us Left Behind e The Last of Us Parte II, ma non solo perché restando in casa Naughty Dog, ha interpretato anche il personaggio di Nadine Ross nelle versioni italiane di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta.

Ma non solo, perché Gea ha doppiato anche altri personaggi femminili dei videogiochi come Melanie Lemay in Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Rogue, Amanda Ripley Alien Isolation, Li li e Tracer in Heroes of the Storm e Overwatch, Kaitlyn di Quarry, Maddy Cho in Marvel's Avengers e Rabbid Peach in Mario + Rabbids Sparks of Hope, oltre a Lady Zurkon e Miss Zurkon in Ratchet & Clank Rift Apart.

Curiosità: Gea Riva non doppia Ellie nella serie TV The Last of Us, Bella Ramsey è doppiata in italiano da Arianna Vignoli.