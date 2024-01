Chi ha voglia di nuovi giochi PC gratis? I nuovi regali Epic Store 'fabbricano amore'!

Al regalo pieno d'amore su Epic Store di oggi, giovedì 18 gennaio, i curatori del negozio digitale aggiungono un altro dono da riscattare su PC a partire dalla prossima settimana.

Dalle ore 17:00 di oggi, accedendo con le credenziali del proprio account alla sezione dei Giochi Gratis su Epic Store è possibile riscattare una copia a zero euro di LOVE. Realizzato da Fred Wood e prodotto dallo studio Mokuzai, LOVE è un'esperienza interattiva che prende spunto dai videogiochi arcade 8-bit d'inizio anni '80 e da titoli come Super Meat Boy per spronarci a completare tutta una serie di livelli pieni di trappole mortali e piattaforme mobili.

Il termine ultimo per riscattare gratuitamente LOVE su Epic Store è fissato per le ore 17:00 di giovedì 25 gennaio: una volta completata l'operazione, il gioco rimarrà per sempre a disposizione nella vostra ludoteca virtuale.

Dal pomeriggio del 25 gennaio, quindi, il valzer dei giochi gratis su Epic Store proseguirà con Infinifactory, un gestionale sull'automazione industriale sviluppato e prodotto da Zachtronics che cala i patiti del genere in un'esperienza a tinte puzzle, con numerose missioni da completare assemblando nel migliore dei modi le componenti della propria fabbrica virtuale per raggiungere l'obiettivo designato.