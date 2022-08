Chi è Wolverine? Scoprite le origini dell'eroe nel nuovo video di Marvel's Midnight Suns

Ancora dispiaciuti per il rinvio di Marvel's Midnight Suns? Consolatevi con il nuovo video approfondimento su Wolverine, uno degli eroi facenti parte del roster del gioco di ruolo tattico a turni sviluppato da Firaxis Games.

Il filmato, che potete visionare in apertura di notizia, narra la storia delle origini di Wolverine. Logan, questo il suo vero nome, ha un passato davvero complicato: rapito dagli scienziati di un'organizzazione segreta chiamata Arma X, è stato sottoposto a esperimenti terribili nel tentativo di creare il soldato perfetto. La sua abilità di guarigione mutante ha permesso ai suoi rapitori di rinforzargli l'intero scheletro con l'adamantio, un metallo indistruttibile, e trasformarlo in un'arma quasi inarrestabile. Intenzionato a redimersi e a combattere per la giustizia, entra a far parte dei leggendari eroi Midnight Suns per combattere Lilith, che minaccia il mondo con la sua orda demoniaca e le malvagie armate dell'Hydra.

Il filmato sulla storia del personaggio arriva pochi giorni dopo la pubblicazione del video gameplay di Wolverine, che ha messo in chiaro di cos'è capace il mutante nell'universo di gioco dipinto da Firaxis. Marvel's Midnight Suns, ricordiamo, è in sviluppo per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch: precedentemente atteso per il 7 ottobre, è stato rinviato in una data non precisata dell'attuale anno fiscale, dunque entro marzo 2023. Verranno pubblicate prima le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S, le edizioni old-gen arriveranno successivamente.