Chi è Zelda, il personaggio della famosa serie Nintendo?

Vi siete mai chiesti chi è Zelda? Tutti hanno sentito parlare dei giochi che la riguardano, ma molti non sanno di chi si tratta, anche perché non è mai la protagonista della serie a cui dà il nome. Vediamo insieme chi è la Principessa Zelda.

Zelda è la principessa del regno di Hyrule, che appare in quasi tutti i giochi della serie e molto spesso deve essere salvata da Link, il giovane e audace protagonista. Il creatore della saga, Shigeru Miyamoto, ha dichiarato di essersi ispirato, per il nome del personaggio, alla moglie dello scrittore Francis Scott Fitzgerald, Zelda Scott Fitzgerald.

Figlia di Re Daphnes (sebbene in Breath of the Wild si chiami Re Rhoam Bosphoramus), possiede un frammento del leggendario oggetto chiamato Triforza, ovvero quella della Saggezza. In alcuni episodi della serie non è una semplice principessa in pericolo da sottrarre alle grinfie del nemico, ma appare anche come una dei saggi del gioco, oppure come una profetessa. In possesso di poteri magici, come la possibilità di prevedere avvenimenti futuri o la capacità di comunicare telepaticamente col prossimo, è anche in grado di trasformarsi. Infatti, in Ocarina of Time, appare nelle sembianze di un alter ego di nome Sheik, spacciandosi per un esponente della razza Sheikah. Nell'episodio Wind Waker (2013), appare per la prima volta nelle vesti di Dazel, la piratessa. Come Link, Zelda non è sempre la stessa persona in ogni gioco ma una discendente di essa. Tuttavia, possiede sempre le stesse caratteristiche. La sua prima apparizione risale al 1986, col primo gioco della serie, The Legend of Zelda.

Sapevate che Zelda Breath of the Wild è uno dei giochi più venduti in USA? Questo famoso gioco per Switch è stato un enorme successo, e data la sua ambientazione pacata e i ritmi lenti e quasi contemplativi, è al centro di uno studio che dimostra la sua utilità nel rilassarsi a casa!