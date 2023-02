Chiara Ferragni in Death Stranding 2: il meme dei The Jackal dal Festival di Sanremo

Nell'epoca del web di svolgono due Festival di Sanremo in contemporanea: quello classico, che da settantatré anni celebra la musica italiana nel Teatro Ariston della città ligure, e quello sui social network, che si svolge a colpi di reaction e meme.

Lo sanno bene gli organizzatori e i presentatori del Festival, che hanno più e più volte strizzato l'occhio ai social media, e soprattutto i The Jackal, collettivo di comici napoletano che durante la cinque giorni sanremese ha fatto sbellicare di risate il suo pubblico a colpi di commenti e immagini divertenti, strizzando l'occhio anche ai videogiocatori con un meme che ha catapultato Chiara Ferragni nel mondo di Death Stranding 2.

A fornire l'assist perfetto è stata la stessa influencer di Cremona, che ieri, in occasione dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023 (vinto da Marco Mengoni, giusto per la cronaca), si è presentata sul palco in un abito di Schiaparelli chiamato "La donna madre e guerriera". L'intenzione della Ferragni era quello di celebrare la forza della donna, che "non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello", e la sacralità della maternità, "rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro". Tematiche che nella mente dei The Jackal, da grandi appassionati di videogiochi quali sono, ha immediatamente evocato l'immaginario di Death Stranding, come potete vedere voi stessi nel meme che hanno creato per l'occasione e che sta impazzando sui social.

"Leak di Death Stranding 2", si legge nella caption del post dei The Jackal, che hanno appiccicato il logo dell'opera di Hideo Kojima sull'immagine che Chiara Ferragni ha condiviso sui suoi profili social durante la serata. Il riferimento è chiaramente al seguito di Death Stranding, il cui trailer dell'annuncio ha mostrato Fragile, il personaggio impersonato da Lea Seydoux, con quella che sembra essere Louise, alias BB.