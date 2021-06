Chiara Ferragni: esiste il videogioco della moglie di Fedez?

Da Diavoletta87 su Netlog alla fama internazionale come una delle più grandi influencer del mondo. Chiara Ferragni non ha certo bisogno di presentazioni: la blogger e imprenditrice italiana, sempre al centro delle attenzioni, sa come far parlare di sé in ogni occasione e in ogni ambito. Anche quello videoludico.

Sapevate infatti che la Ferragni ha posto la sua firma anche un videogioco? Si tratta di Rescue Matilda, un Platform 2D con grafica a 8-Bit che vede per protagonista la stessa influencer in una versione pixellata di sé stessa. Scopo del gioco è salvare la sua cagnolina Matilda da alcuni invasori alieni: per riuscirci dovremo muoverci attraverso un mondo fatato (con il rosa come colore predominante) sconfiggendo buffe creature e raccogliendo collezionabili dalla forma ispirata al logo del brand della Ferragni, un occhio azzurro con ciglia. Non si tratta di un'avventura particolarmente lunga, il tempo di finire 5 brevi livelli in una manciata di minuti e la nostra missione è compiuta. Attenzione però a non perdere i tre cuori a nostra disposizione: in tal caso sarà infatti game over e dovremo ricominciare dall'inizio.

Il gioco è prodotto da Gamindo e realizzato con la collaborazione dello sviluppatore Samuele Sciacca e il pixel artist Manolo Saviantoni, noto anche con il nome di The_Oluk. Curiosi di provarlo? Ecco a voi Rescue Matilda.