Chicago, aumentano i furti d'auto: negli USA si dà la colpa anche a GTA V

Sembra che nella città di Chicago siano aumentati in modo vertiginoso i casi di furti d'auto ed altri atti di criminalità nel corso degli ultimi 12 mesi. Secondo l'opinione di diverse figure politiche statunitensi e non solo, la colpa sarebbe da attribuire anche ai videogiochi violenti.

Durante la settimana appena passata, un legislatore del South Side di Chicago, USA, ha presentato una nuova proposta legge con cui vorrebbe riuscire a bannare alcuni videogiochi dopo il netto incremento di atti violenti commessi in città, inclusi i sempre più frequenti furti d'auto, cresciuti del 135% durante l'ultimo anno.

Il repubblicano Marcus Evans Jr. ha chiesto l'emendamento di una legge esistente per eliminare dal mercato i prodotti videoludici che dipingano scene di furto con un conducente e/o i passeggeri all'interno delle auto prese di mira dal giocatore.

Il filantropo Ealry Walker ha poi dichiarato che, secondo la sua opinione, giochi come Grand Theft Auto potrebbero influenzare in modo negativo la mentalità dei giovani, che sarebbero così portati a commettere atti contro la legge.

Alcuni dei furti hanno visto il coinvolgimento di ragazzi giovanissimi dai 12 ai 14 anni, e per questo motivo pare che in tanti si siano convinti che di mezzo ci siano anche i titoli che contengono atti di violenza e criminalità al loro interno. Non è di certo la prima volta che il mondo videoludico viene immischiato in questioni di tale natura, seppur non siano mai state presentate prove che i giochi siano in grado di influenzare la mente dei più giovani a tal punto da trasformarli in individui particolarmente aggressivi (con anzi, studi che confutano questa tesi). Rockstar Games, spesso bersagliata dalla stampa generalista e ormai abituata ad accuse simili rivolte al suo GTA V, non ha ancora commentato la vicenda, e non sappiamo se lo farà nelle prossime ore.