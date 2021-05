Chicory A Colorful Tale arriva a giugno: data d'uscita per l'indie PS5, PS4 e PC

Dopo che il mese di febbraio ha portato con sé l'annuncio di Chicory: A Colorful Tale, il team di sviluppo del curioso progetto indie annuncia ufficialmente la data d'uscita del gioco.

Edito da Finji e sviluppato da Greg Lobanov, già autore di Wandersong, Chicory: A Colorful Tale propone al pubblico un'avventura con visuale top down e dalla struttura ispirata ad un libro da colorare. In un mondo dai mille colori, la misteriosa scomparsa della celebre artista Cicoria porta con sé una grave maledizione: la scomparsa di tutti i colori e la condanna di un mondo in bianco e nero. Impugnato un potente pennello magico, il giocatore avrà il compito di risolvere puzzle e misteri per riportare a brillare la sua casa.



Ambientazione di Chicory: A Colorful Tale è la Provincia di Picnic, luogo abitato da almeno 100 specie animali. Con una colonna sonora firmata dal compositore di Celeste e Minecraft, l'indie punta ad offrire circa 10 ore di gameplay, tra missione principale e quest secondarie. Ad arricchire l'offerta troviamo poi anche una modalità cooperativa in locale, e la possibilità di sbloccare abilità di pittura sempre nuove.



Con tanto di supporto al DualSense per Chicory: A Colorful Tale, il titolo approderà sul mercato il vidoeludico il prossimo mese, con lancio atteso su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 in data 10 giugno.